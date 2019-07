 Leonard Cohen et Marianne Ihlen: couple mythique à fleur de mots 

André Duchesne

Allongée dans un lit d'hôpital d'Oslo, à quelques jours de rendre son dernier souffle (le 28 juillet 2016), Marianne Ihlen écoute son ami, le cinéaste Jan Christian Mollestad, lui lire un courriel envoyé par Leonard Cohen, qui avait été informé de son état.

Tenant en 8 phrases et 65 mots, le message est court mais poignant. Cohen y revient sur l'amour qui l'a lié à sa muse, rencontrée six décennies plus tôt dans l'île d'Hydra, en Grèce. Réaliste face à l'inéluctable, il lui écrit avec douceur qu'il est juste derrière elle, assez près pour lui tenir la main, parce que sa propre enveloppe charnelle est aussi en train de l'abandonner. « On se verra au bout de la route », ajoute-t-il. Une centaine de jours plus tard, le 7 novembre 2016, Cohen meurt à son tour. Unis par les mots De 1960, année de leur rencontre, jusqu'en 2016, les mots ont toujours été au coeur de l'histoire d'amour et d'amitié qui a lié Marianne Ihlen et Leonard Cohen. Les mots de Cohen sont variés : mots d'amour, romans, poèmes et chansons, dont, évidemment, So Long, Marianne. Et aussi des mots issus des lettres de Cohen à sa muse, dont une cinquantaine ont récemment été vendues à prix d'or chez Christie's.

Words of Love est donc le sous-titre approprié d'un documentaire que le cinéaste britannique Nick Broomfield a consacré au tandem, film qui prend l'affiche demain. Et si Cohen a écrit beaucoup de mots à Marianne, celle-ci est au coeur de sa création littéraire. Elle a été une incessante source de motivation et d'encouragement pour lui. « Elle l'a encouragé à peaufiner ses écrits qui ont mené à l'émergence du Leonard qu'on connaît », dit M. Broomfield, joint à Los Angeles.

« Jusque-là, Cohen était un écrivain incapable de vivre de ses mots. Marianne l'a beaucoup poussé dans son travail. » – Nick Broomfield

Et il n'a pas été le seul : elle a aidé plusieurs personnes à croire en elles, à plancher sur leur oeuvre et à suivre leur rêve. » M. Broomfield sait de quoi il parle. Il a lui-même été l'amoureux de Marianne Ihlen durant un peu moins d'un an, dans les années 60. « J'étudiais pour devenir avocat et elle m'a convaincu que j'étais capable d'être cinéaste », dit-il. Le film revient sur des faits déjà bien connus de l'histoire de ce couple mythique, mais avec une abondance d'images et quelques entrevues bien ciblées.

Lorsque le poète montréalais débarque à Hydra en 1960, Marianne et son premier mari, le romancier norvégien Axel Jensen, y vivent déjà. Ils ont un fils en bas âge, Axel Jr. Le mari de Marianne boit trop, est violent, a des aventures. Il abandonne sa famille pour une autre femme. Dans l'intervalle, Cohen, comme d'autres artistes, se pose à Hydra, ville paradisiaque propice à la création et où beaucoup de drogues circulent. D'abord amis, Marianne et Leonard deviennent amants. Ils sont très proches durant quelques années. Plusieurs photos célèbres de James Burke témoignent de cet amour. « Ma grand-mère, avec qui j'ai vécu durant la guerre, m'avait dit que je rencontrerais un jour un homme avec un parler d'or. Elle avait raison », dit Marianne à Sylvie Simmons dans la biographie I'm Your Man consacrée à Cohen (2012). Marianne est aux côtés de Leonard lorsque son roman Beautiful Losers obtient un succès mitigé. Elle apparaît aussi à l'arrière de la pochette du disque Songs From A Room, sorti en avril 1969. On la voit, souriante et assise à sa table de travail, les mains sur la machine à écrire, dans la maison d'Hydra. Elle aurait aussi inspiré les chansons Bird on the Wire et Hey, That's No Way to Say Goodbye.

Marianne et Leonard dans l'île d'Hydra PHOTO FOURNIE PAR ROADSIDE ATTRACTIONS