Pour Woody Allen, Trump a donné des ailes aux satiristes

«Il y a eu tant de critiques et tant de plaintes (envers l'administration Trump) que cela a généré l'humour satirique le plus créatif et le meilleur depuis des années aux États-Unis», a déclaré Woody Allen lors d'une conférence de presse à Saint-Sébastien dans le nord de l'Espagne, où il va tourner son prochain film.

«Parfois, la tension nerveuse et les évènements difficiles font rire (les gens) plus facilement», a ajouté le cinéaste new-yorkais de 83 ans qui compte plus de 50 films à son actif.