 Quand le cinéma québécois se rend dans le Nord 

Mais ce week-end-là, l'Astro accueillait aussi trois films québécois à raison d'une séance chacun : La course des tuques, le documentaire La fin des terres et Avant qu'on explose.

Ainsi, à Iqaluit, le Théâtre Astro présente presque uniquement des films grand public en anglais. Situé à l'intérieur du complexe hôtelier Frobisher Inn, à deux pas du bureau d'accueil de l'hôtel, le cinéma compte deux salles de 60 et 115 sièges. La fin de semaine dernière, les films John Wick 3 et Ugly Dolls étaient au programme. Ainsi qu'une curiosité, The Grizzlies, film canadien inspiré d'une histoire locale vraie : la constitution d'une équipe de crosse pour lutter contre une vague de suicides chez les jeunes d'un village du Nunavut. La population inuite, dont de nombreux adolescents, s'y pressait.

Aux trois oeuvres nommées s'ajoutaient le court métrage Noah, 18 ans et le long métrage Happy Face, présentés le vendredi soir au Franco-Centre, salle communautaire administrée par l'Association des francophones du Nunavut (AFN). Québec Cinéma, organisateur de la tournée, tenait aussi des activités dans les écoles pour les jeunes du primaire et du secondaire étudiant en français.

Pour Karine Baron, directrice générale de l'AFN, présenter du cinéma québécois sur grand écran est une occasion de rassemblement. « Officiellement, il y a environ 450 francophones au Nunavut, dont 98 % vivent à Iqaluit, dit-elle. Il est important de se rassembler pour célébrer notre culture. Surtout qu'ici, le français est la troisième langue officielle, après la langue inuite [qui se partage entre l'inuktitut et l'inuinnaqtun] et l'anglais. »

Comme elle le fait dans toutes les villes canadiennes où elle débarque, l'équipe de Québec Cinéma avait d'ailleurs emmené deux artistes - ici, les réalisateurs de Happy Face et de La fin des terres, Alexandre Franchi et Loïc Darses -, qui ont répondu à de nombreuses questions du public. Une fois les séances levées, les discussions se sont poursuivies autour d'une bière, dans un bar.

Selon le directeur de la tournée, François Lemieux, il est important de présenter une programmation diversifiée dans les villes visitées.

« Je pourrais présenter La Bolduc 50 fois, mais je trouverais dommage qu'à la fin de l'année, je n'aie pas offert une variété de contenus », indique François Lemieux, directeur de la tournée.

Ivo Vigouroux, qui gère le Franco-Centre, partage sa façon de penser. « On reçoit une proposition de programme et on en discute, dit-il. Je choisis un film grand public et d'autres que les spectateurs n'iraient pas nécessairement voir. Si je donne seulement des bonbons aux gens, ils vont avoir des caries au cerveau. »

Dès notre arrivée, on nous avait prédit que La course des tuques allait être le film le plus populaire. Parce que la communauté francophone est surtout constituée de petites familles de fonctionnaires installés ici pour quelques années.