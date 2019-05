 Gala Québec cinéma: un cinéma toujours masculin 

Le test de Bechdel ?

Les journalistes André Duchesne, Ève Dumas, Marissa Groguhé et Véronique Lauzon ont soumis les 20 films en lice au Gala Québec Cinéma 2019 au test de Bechdel. Ce test a été créé en 1985 par l'auteure américaine Alison Bechdel. Pour réussir ce test de représentation féminine, le film doit présenter au moins une scène où deux femmes, dont nous connaissons le prénom ou le nom de famille, parlent ensemble, et leur discussion ne doit avoir aucun rapport avec un homme.

« On passe le test ? Oh my gosh, je ne pensais pas qu'on le passait ! », indique Élaine Hébert, productrice de À tous ceux qui ne me lisent pas de Yan Giroux.

Les films qui réussissent le test