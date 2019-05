Jean Beaudin, l'homme qui aimait

« C'est l'aventure d'une vie, raconte Marcel Sabourin en parlant de celui avec qui il a notamment écrit le scénario de J.A. Martin photographe, en plus d'y jouer aux côtés de Monique Mercure. Nous n'avons jamais été mariés, ni amants, mais à un certain moment de ma vie, je l'ai vu davantage que ma femme et mes enfants ! Jean savait comment parler au monde, et il aimait profondément l'être féminin. Sans même qu'on s'en aperçoive, on a écrit un film féministe alors que le mot n'existait pratiquement pas encore. Nous vivions presque dans nos vies personnelles ce que J.A. vivait dans le film. Jean est l'un des plus grands amis que j'ai eus. Et j'en braille une esti de shot... »

Des amitiés solides

Comme bien des cinéastes de sa génération, Jean Beaudin est arrivé au cours des années 60 à l'Office national du film, alors un lieu de création effervescent où se sont aussi nouées des amitiés solides. De cette époque subsiste encore aujourd'hui un petit groupe que l'on surnomme « Les placoteux », dont Jean Beaudin faisait partie. Trois ou quatre fois l'an, des cinéastes de la même génération se rencontrent pour le simple plaisir d'être ensemble.

« Notre dernière rencontre remonte à il y a 15 jours à peine ! Jean était là. Il disait se sentir bien. Pour moi, c'est un véritable choc... », explique Fernand Dansereau.

L'amitié entre Fernand Dansereau et Jean Beaudin a vraiment pris naissance à l'époque des Filles de Caleb, alors que les deux hommes ont travaillé en étroite collaboration. L'un a signé le scénario de cette adaptation en télésérie du roman d'Arlette Cousture, l'autre en a signé la réalisation. Plus récemment, Jean Beaudin a aussi témoigné dans les deux derniers volets de la trilogie que Fernand Dansereau a consacrée au vieil âge. « Il a été très généreux, indique le cinéaste. Je ne pensais pas qu'il se livrerait autant. »

Le couple mythique des Filles de Caleb

Jean Beaudin occupe aussi une grande importance dans le coeur des deux vedettes des Filles de Caleb, Marina Orsini et Roy Dupuis.

« C'est le départ d'un très grand ami et d'un très grand créateur, avec qui j'ai eu la chance de travailler très souvent, confie Marina Orsini. Nous nous sommes d'abord connus grâce à la série L'or et le papier. Et après Les filles de Caleb, il y a aussi eu Shehaweh et Miséricorde. On s'est parlé il y a quelques jours à peine. Nous avons toujours gardé le contact. Il était fier de sa carrière et toujours aussi curieux et en appétit de la vie. Il est vraiment parti trop vite ! »

Très ému, Roy Dupuis rappelle de son côté qu'avant Les filles de Caleb, il était un acteur pratiquement anonyme.

« Ma rencontre avec Jean est la plus importante de ma vie sur le plan professionnel. Jean m'a donné mon premier grand rôle dans une télésérie et ensuite, il m'a donné mon premier grand rôle au cinéma avec Being at Home with Claude. »

« Avec lui, je me suis senti aimé. Il m'a beaucoup appris aussi. Il aimait être proche de ses acteurs. Jean était très limpide dans ses propos et dans ses intentions. Tout était clair avec lui. Il n'avait pas froid aux yeux, il était généreux et son énergie était contagieuse. Comme il était habile physiquement, il savait bien lire les corps aussi. En tout cas, ça brasse pas mal d'affaires en dedans aujourd'hui [hier]. »

De précieux souvenirs

Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2016, lauréat du Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle en 2017, Jean Beaudin nous aura accordé une dernière entrevue il y a deux ans, à la faveur du 25e anniversaire de la sortie de Being at Home with Claude, une adaptation cinématographique de la pièce de René-Daniel Dubois.

S'il ne pouvait alors poser le même regard sur ses films qu'au moment où ils ont été faits, le cinéaste disait garder précieusement les souvenirs de tournage, principalement des moments privilégiés avec des acteurs.

« Je suis fier d'avoir eu la chance d'avoir de maudits beaux scénarios et d'avoir eu de bons moyens pour les tourner », avait-il déclaré.

« Pour Les filles de Caleb, on me donnait 11 jours pour tourner une heure, avec un budget de presque 1 million de dollars par épisode. Aujourd'hui, c'est quatre ou cinq jours de tournage par heure avec deux fois moins de budget. La différence est là. » - Jean Beaudin en 2017

En revanche, l'expérience de Nouvelle-France, une superproduction de 35 millions de dollars qui n'a pas obtenu le succès escompté, lui inspirait « le désespoir ».

« Je n'aime pas trop en parler, avait-il dit. Ce film aurait tellement pu être extraordinaire. Beaucoup de belles scènes ont dû être retranchées, faute de budget, dont celle de la bataille des plaines d'Abraham. Il y avait trop de comptes à rendre à trop de monde. Il fallait que tout soit approuvé non seulement par le producteur québécois, mais aussi par les producteurs français et britanniques. C'est déjà difficile de dealer avec un, imaginez avec trois ! »

Lauréat de l'Ordre de Montréal cette année, Jean Beaudin devait aussi recevoir le prix Denis-Héroux au prochain festival Fantasia pour l'ensemble de son oeuvre. Mario, l'un de ses très beaux films, sera par ailleurs présenté demain soir à la Cinémathèque québécoise, en présence du directeur photo Pierre Mignot.

