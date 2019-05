Robert Pattinson serait Batman

La Presse

Il succéderait à Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck. Robert Pattinson devrait porter la cape noire de Batman dans le long métrage piloté par Matt Reaves (Cloverfield, les deux plus récents films de la série Planet of the Apes) attendu le 25 juin 2021.