 Des zombies burlesques en ouverture de Cannes 

Résumé : rien ne va plus à Centerville, USA. Le cycle des jours est détraqué, les périodes d'ensoleillement sont aléatoires, et la Lune brille d'une inquiétante lueur mauve. Les animaux ne savent plus où donner de la tête, et bien des humains vont bientôt la perdre. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire Romero, les zombies sortent de leurs tombes pour semer la pagaille et satisfaire leur appétit vorace pour la chair humaine. Qui va survivre ? Qui va mourir ? Qui est déjà mort ? Telle est la question, comme dirait le barde d'Avon.

Une ouverture dans la bonne humeur de l'humour décalé du 13 e long métrage sans prétention de Jim Jarmusch, un enfant chéri de Cannes (The Dead Don't Die est son huitième film à concourir pour la Palme d'or). Osons d'emblée une prédiction : Jarmusch ne remportera pas la plus haute distinction du cinéma d'auteur mondial avec ce film de morts-vivants qui envahissent un village de 738 habitants de l'État de New York. Mais voir Iggy Pop en macchabée vaut à lui seul le prix d'entrée.

Sur la scène du Grand Théâtre Lumière, le charmant Édouard Baer, acteur et maître de cérémonie, a salué la grande Agnès Varda, à laquelle l'affiche du festival rend hommage, dans un plaidoyer pour le cinéma en salle (égratignant au passage Netflix, interdit de compétition cannoise depuis l'an dernier). La Belge Angèle a chanté Sans toi, du regretté Michel Legrand, puis Javier Bardem et Charlotte Gainsbourg, au look new wave zébré, ont déclaré le festival officiellement ouvert.

Une autre jeune comédienne américaine, Selena Gomez, s'est laissé désirer sur le tapis rouge par l'équipe du film de Jarmusch - dans lequel elle a un petit rôle -, retenue par les chasseurs d'autographes à la sortie de sa limousine. Bill Murray lui a glissé quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire. On ne saura jamais de quoi il en retourne, comme dans Lost in Translation.

Un trio indolent de policiers veille plus ou moins au grain - interprétés par Bill Murray, Adam Driver et Chloë Sevigny -, une étrange thanatologue écossaise (Tilda Swinton) propose de leur donner un coup de main, un ermite (Tom Waits) observe au loin, mais c'est sans compter sur les goules qui se multiplient et qui ont faim.

Sur une colonne Morris près du Palais des festivals, on peut lire sur l'affiche de The Dead Don't Die qu'il a « un casting à réveiller les morts ». En effet. La distribution fait la belle part aux collaborateurs habituels de Jarmusch : Murray était la tête d'affiche de Broken Flowers (Grand Prix du jury en 2005), Driver incarnait le poète-chauffeur d'autobus du récent Paterson, Tilda Swinton était l'une des vampires d'Only Lovers Left Alive, on a vu Tom Waits dans Down by Law, Iggy Pop dans Dead Man, RZA dans Ghost Dog et Steve Buscemi dans Mystery Train.

Jarmusch, qui ne fait pas ses 66 ans malgré ses cheveux blancs, a déjà donné dans le cinéma de genre : le film de samouraïs avec Ghost Dog, le western avec Dead Man, le film de vampires avec Only Lovers Left Alive (présenté en compétition à Cannes en 2016). Le voilà qui embrasse avec un plaisir manifeste le film de zombies, sans trop d'effusion de sang, mais avec quantité de personnages nécrosés à mauvaise mine, de références cinématographiques et une extra dose d'humour pince-sans-rire.

La droite américaine en prend pour son rhume, et le capitalisme itou, dans cette fable écologique apocalyptique - aux métaphores un peu trop appuyées - mettant en scène des zombies plus burlesques qu'effrayants.

On sourit souvent, quelques répliques sont hilarantes, mais cet exercice de style de série B ne devrait pas passer à l'histoire du Festival de Cannes, où Jarmusch a été révélé par Stranger Than Paradise (Caméra d'or 1984). The Dead Don't Die prend l'affiche dès aujourd'hui en France et devrait être en salle en Amérique du Nord le 14 juin.

Jurées d'abord