 Un nouvel outil web pour trouver où voir des films 

Un nouvel outil web permettant de chercher dans quelles salles ou sur quelles plateformes il est possible de voir un film donné est maintenant disponible.

Le site ouvoir.ca permet de chercher parmi plus de 75 000 films et de savoir où ils sont diffusés, qu'ils soient en salle, en vidéo sur demande, sur les chaînes de télévision ou les plateformes numériques.

L'outil, disponible gratuitement, a été financé par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et réalisé par Mediafilm. On peut y chercher tant des classiques du cinéma que des mégaproductions récentes, tous genres, nationalités et catégories confondus.

Outre l'ensemble des salles de cinéma et des chaînes de télévision, ouvoir.ca référence tous les longs métrages contenus sur les plateformes Club Illico, Google Play, iTunes, Netflix, Tou.tv, YouTube et plusieurs autres.

«Après leur exploitation en salle, qui constitue l'étape la plus médiatisée de leur carrière, les films ont tendance à disparaître dans un grand tout, obligeant les spectateurs à faire des recherches souvent fastidieuses pour les retrouver, a expliqué le rédacteur en chef de Mediafilm, Martin Bilodeau. "Où voir ça" leur facilite la vie puisqu'il leur permet de les repérer gratuitement en une seule étape.»