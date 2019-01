 Les Français ne boudent pas leur cinéma 

Parmi les cinq plus grands succès de l'an dernier, trois sont des productions françaises : Les Tuche 3, La ch'tite famille et Le grand bain. Ce qui représente, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), près de 40 % de part de marché pour le cinéma français, son meilleur score depuis 2014.

« Les spectateurs ont été séduits par la diversité des films français en salle, souligne Frédérique Bredin, présidente du CNC. Et les salles de cinéma sont des lieux qui rassemblent, des lieux d'émotion partagée, des lieux de vie indispensables à la société. »

Source : Centre national du cinéma et de l'image animée