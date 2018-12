Ralph Breaks the Internet conserve la tête du box-office 

Le film d'animation de Disney Ralph Breaks the Internet a conservé la tête du box-office nord-américain pour son second week-end d'exploitation, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Ce film, qui est la suite de Wreck-It Ralph (2012), a engrangé 25,5 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux États-Unis et au Canada, et un total de 119,1 millions depuis sa sortie le 30 novembre.

Le personnage de Ralph, doublé par John C. Reilly, ainsi que son acolyte Vanellope, s'aventurent cette fois dans le vaste monde de l'Internet, où ils rencontrent de nombreux personnages célèbres, tels des stormtroopers de Star Wars ou des princesses de Disney. Il a coûté 175 millions de dollars.

Selon Paul Dergarabedian, analyste chez ComScore, il a déjà généré 206 millions de dollars dans le monde entier.

La deuxième position revient à un autre film d'animation : The Grinch des studios Universal. La créature verte - Benedict Cumberbatch lui prête voix - est remontée d'un cran grâce à des recettes de 17,9 millions de dollars sur le week-end. En quatre semaines, il a récolté 203,7 millions.

Creed II, huitième opus de la saga du boxeur Rocky incarné par Sylvester Stallone, avec également Michael B. Jordan et Dolph Lundgren, a perdu une place. En trois jours, il a encaissé 16,6 millions de dollars pour un total de quelque 81 millions en deux semaines.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald reste en quatrième position avec 11,3 millions de dollars. Ce dérivé des aventures de l'apprenti-sorcier Harry Potter a gagné 134,5 millions depuis sa sortie il y a trois semaines.

Bohemian Rhapsody, le biopic retraçant l'histoire du chanteur Freddie Mercury et de son groupe légendaire Queen, s'accroche à la cinquième place, avec 8 millions de dollars. Il a rapporté 164,3 millions de dollars en cinq semaines.

Voici le reste du Top 10 :

6- Instant Family : 7,1 millions (45,9 en trois semaines)

7- The Possession of Hannah Grace : 6,4 millions de dollars. Sorti vendredi, ce long métrage raconte l'histoire d'une ex-policière toxicomane reconvertie en employée de morgue dans un hôpital où elle va être confrontée à un esprit démoniaque.

8- Robin Hood : 4,8 millions de dollars (21,8 millions en deux semaines)

9- Widows : 4,4 millions de dollars (33 millions en trois semaines)

10- Green Book : 3,9 millions (14 millions en trois semaines)