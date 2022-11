Les Hyundai Elantra N, Toyota GR Corolla et Volkswagen Golf R sont de sérieuses concurrentes de la Honda Civic Type R.

Hyundai Elantra N

Prix : à partir de 37 199 $ (2022)

Tout comme la Civic Type R, l’Elantra N de Hyundai ne compte que deux roues motrices et se révèle tout aussi redoutable sur une chaussée sèche et correctement asphaltée. Ici s’arrêtent les comparaisons directes. La Honda cisèle avec plus d’acuité les virages, fait preuve d’une plus grande agilité, compte une boîte manuelle soyeuse comme du velours et une motorisation volcanique en diable. Celle de la Hyundai est plus accrocheuse. En revanche, la berline sud-coréenne a le mérite d’offrir contre un supplément une boîte automatique à double embrayage, un prix plus accessible et une garantie plus généreuse.

Toyota GR Corolla

Prix : à partir de 47 709 $ (2023)

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota GR Corolla

Il y a quelques années à peine, passion de conduire et Toyota ne figuraient jamais dans la même phrase. Les temps changent. La 86 (née FR-S), la Supra et maintenant la GR Corolla aimantent aujourd’hui les regards des amateurs. La GR Corolla – un banc d’essai complet sera publié le mois prochain – puise dans le savoir-faire du service de compétition de la marque (Gazoo Racing). Déposée sur l’architecture d’une Corolla 5 portes, cette sportive soulève son capot à un trois-cylindres de 300 chevaux et se décline en trois livrées, toutes dotées d’un rouage à quatre roues motrices. Tout comme la Civic Type R, seule une boîte manuelle est proposée.

Volkswagen Golf R

Prix : à partir de 47 495 $ (2023)

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Golf R

Pour les vrais excités de l’accélérateur, la Golf R de Volkswagen peut sembler bien placide. L’accélération est vigoureuse, les reprises sont musclées, mais l’émotion est rare. Serait-elle trop efficace ? Ou est-elle seulement moins caractérielle ? Les deux points de vue se défendent. Son rouage intégral lui offre en effet une polyvalence accrue, et ce, peu importe la saison. Cela dit, malgré une fonction Drift qui permet de réaliser des dérapages maîtrisés (un dispositif futile, c’est dit), la Volkswagen ne force pas le même engagement. Tout comme la Type R, la carrosserie à hayon de la Volkswagen lui procure une polyvalence supplémentaire, mais le système d’infodivertissement connaît parfois des ratés et la présentation manque de gaieté. Un peu de rouge peut-être ?