Le marché de la camionnette électrifiée en est à ses balbutiements. Outre le tant attendu Ford F-150 Lightning, les Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T et Tesla Cybertruck attirent les regards.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Chevrolet Silverado EV

Prix : à partir de 54 398 $

La marque au nœud papillon livrera les premiers exemplaires de son Silverado électrifié à partir du premier trimestre de 2023. La déclinaison WT destinée aux professionnels sera la première à descendre dans la rue. Tout comme le F-150 Lightning, la proposition de Chevrolet comptera deux moteurs et quatre roues motrices, mais offrira une autonomie et une capacité de recharge supérieures.

Rivian R1T

Prix : à partir de 98 500 $

PHOTO FOURNIE PAR RIVIAN Rivian R1T

Rivian livrera ses premières camionnettes R1T à l’automne au Canada. Aux prises avec des difficultés de production, la jeune pousse américaine positionne ses véhicules sur un segment haut de gamme. Plus petit que le F-150, le R1T vise davantage les amateurs de plein air que les professionnels.

Tesla Cybertruck

Prix : non disponible

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Cybertruck

Tesla a fait sensation en présentant en novembre 2019 son Cybertruck, et puis plus rien. Reportée plus d’une fois, la sortie de cette camionnette aux formes ultragéométriques est maintenant programmée dans le courant de la prochaine année. Pour l’heure, le consommateur peut réserver un exemplaire (acompte remboursable de 150 $) de ce modèle pouvant compter jusqu’à quatre moteurs et un mode « crabe » lui permettant de se déplacer latéralement.