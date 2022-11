Honda dévoilera le mois prochain la 11e et toute nouvelle génération de sa berline intermédiaire Accord dans un contexte, il va sans dire, plutôt défavorable pour son segment.

Charles René La Presse

Qu’à cela ne tienne, il existe toujours un marché pour ces berlines et la marque japonaise compte y être présente. Quelques images communiquées cadrées très serrées montrent une approche stylistique semblable à celle du VUS compact CR-V récemment renouvelé.

Fait intéressant pour les friands de technologie, le modèle offrira l’intégration d’applications Google à même le système d’infodivertissement, une première pour Honda. Son écran tactile sera aussi le plus grand jamais proposé par Honda (12,3 po).

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Nouvel écran d’infodivertissement de la Honda Accord 2023

La voiture devrait aussi logiquement embarquer le même quatre-cylindres de 1,5 L turbocompressé employé dans le CR-V, en plus probablement d’une motorisation 2 L suralimentée pour les déclinaisons plus sportives et d’une livrée hybride. À voir dans quelques semaines.