General Motors a publié la semaine dernière la toute première photo de la très attendue version électrique de son VUS intermédiaire Blazer. Comme prévu, cette livrée, qu’on pourrait caractériser de nouveau modèle à part entière malgré son nom, semble vouloir s’attaquer de front au Ford Mustang Mach-E avec un visuel plutôt sportif dans son accoutrement SS.

Charles René La Presse

Difficile de bien analyser l’aspect stylistique de ce Blazer EV avec une simple photo, mais on note déjà des détails intéressants. Les phares avant en forme de fusée joints par un trait lumineux en sont un. On note aussi ce qui semble être une ouverture face aux portières avant, probablement pour assurer un meilleur écoulement d’air.

À l’instar des autres véhicules basés sur des plateformes électriques de dernière génération, on constate également que les roues sont positionnées aux extrémités pour assurer un meilleur comportement routier et permettre un empattement plus long en regard à la longueur hors tout du véhicule. Cela favorise l’espace intérieur.

Sur le plan technique, rien n’a toutefois été présenté. On sait néanmoins qu’il embarquera une batterie Ultium de dernière génération pour assurer son autonomie. Pour assurer son aspect concurrentiel face au rival de Ford, son autonomie de base devra dépasser les 397 km. Des variantes à deux roues motrices ou à rouage intégral devraient être offertes.

Le dévoilement officiel du modèle est programmé pour le 18 juillet prochain afin de préparer sa commercialisation promise au printemps 2023 pour la version LT d’entrée de gamme et à l’automne 2023 pour la version sportive SS.