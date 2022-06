Modèle d’entrée de gamme fort important pour BMW, le X1 rénove sa devanture pour 2023 afin de mieux s’intégrer dans le nouveau langage stylique de la marque.

Charles René La Presse

Cela implique évidemment le gonflement de sa calandre, dont le nouveau dessin rappelle inévitablement les X3 et X5. Le X1 augmente aussi légèrement son empreinte sur la longueur (4,3 cm) et la largeur (2,4 mm) en plus d’élargir ses voies. BMW précise que cela a été fait dans un dessein d’amélioration de son comportement routier.

Le quatre-cylindres turbo de 2 L voit sa puissance passer à 241 ch et son couple grimper à 295 lb-pi. Il est aussi dorénavant couplé à une transmission à 7 rapports à double embrayage. La transmission intégrale est incluse dans toutes les versions.

L’habitacle a aussi été modernisé avec la nouvelle cuvée du système multimédia iDrive qui se partage la planche de bord avec l’instrumentation numérique placée sur un écran parallèle.

En vente vers la fin de l’année à une fourchette de prix qui s’amorce à 44 990 $.