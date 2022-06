GT. Deux lettres qui revêtent un sens profond pour tout amateur de Ford Mustang. Le Mustang GT a toujours été, pour l’essentiel, la première marche à franchir pour accéder aux vénérés huit-cylindres qui ont jalonné son parcours captivant. Avec l’arrivée du modèle Mach-E GT Performance, ce repère inaltérable de la culture automobile américaine se voit entièrement transformé. Le V8 cède sa place à deux moteurs électriques, pour s’adapter à son temps. Effort louable ou exercice de marketing stérile ?

Charles René La Presse

Le design

PHOTO FOURNIE PAR FORD L’arrière du Ford Mustang Mach-E GT édition Performance se démarque de la version de série par la présence des lettres GT au centre du hayon.

Comme son nom l’indique sans détour, le Mach-E GT Performance est la livrée la plus sportive du portfolio du multisegment électrique. Pour marquer le coup, la partie avant se voit pourvue d’une calandre hexagonale foncée dont le motif rappelle la fibre de carbone. Elle est pleine pour l’écoulement d’air. Le bouclier, plus bas, se voit aussi redessiné en intégrant des fentes et un becquet avant, aussi dans un dessein d’aérodynamisme. Le flanc présente toujours cette ligne de toit trompe-l’œil qui emploie un noir lustré pour donner l’impression d’un trait arrière plus descendant. La modification la plus remarquable demeure toutefois les jantes aux multiples rayons fins et anguleux qui se superposent dans une étonnante harmonie. Les étriers avant exposent bien en vue le logo Brembo imprimé sur leur rouge vif. L’arrière, pour sa part, se démarque de la version de série par la présence des lettres GT au centre du hayon.

À bord

PHOTO FOURNIE PAR FORD L’habitacle du Ford Mustang Mach-E GT édition Performance

À bord, on perçoit un désir des designers de démarquer cette variante autant sur le plan visuel qu’ergonomique. L’élément prééminent de cette démarche est sans conteste les sièges. De prime abord bizarrement sculptés avec des sortes d’ailettes incurvées placées sur le haut du dossier, ils sont extrêmement confortables et vous enveloppent soigneusement. Certes, au prix demandé, on aurait aimé plus de réglages ainsi que leur ventilation, mais le tissu qui drape l’assise et le dossier respirent plutôt bien. Du reste, outre des détails de finition, c’est du pareil au même par rapport à un Mach-E de série bien garni. L’assemblage est soigné et la présentation est moderne avec l’usage de diverses matières, sans trop forcer la note. Les rangements sont bien intégrés et le fait de bénéficier d’un second coffre plutôt volumineux à l’avant augmente l’aspect pratique du véhicule. L’espace de chargement arrière est amplement suffisant seul, mais sa hauteur est limitée.

Sous le capot

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Mustang Mach-E GT Performance bénéficie de deux moteurs électriques pour assurer sa puissance et la motricité lors de ses départs lancés.

Cette version GT bénéficie d’un accroissement substantiel de puissance à la suite de modifications apportées au moteur électrique avant. Ainsi, lorsque les deux moteurs – placés sur chaque essieu – s’affairent à la tâche en communion, la puissance totale est de 480 ch et 634 lb-pi de couple. Autant de puissance que le V8 de 5 L de la Mustang Mach 1, mais beaucoup plus de couple et... de motricité. L’aspect explosif de cette mécanique est indéniable, mais cette verve – assurant un 0-100 km/h en 3,7 s d’après Ford – s’étiole rapidement par la suite. Le module limite alors la puissance, un comportement que bien des confrères ont noté lors de leurs essais. Dans un contexte de conduite quotidienne, une telle retenue est toutefois peu problématique. Notons que la modulation de l’accélération est excellente, un qualificatif que l’on ne peut toutefois employer pour le freinage. Il est quelque peu délicat à ajuster en fin de course de pédale.

Derrière le volant

PHOTO FOURNIE PAR FORD La direction reçoit une bonne note, elle qui offre une belle délicatesse dans sa manière de positionner le train avant.

L’argumentaire du Mach-E GT se concentre aussi autour de son châssis. Ainsi, il reçoit les excellents amortisseurs MagneRide, en grande partie développés sur les Mustang à moteur thermique. Leur ajustement continuel permis par champ électromagnétique rend le multisegment plus sûr de lui-même lorsqu’il rencontre des aspérités. Le confort est accru par cette meilleure gestion de la compression et de la détente. Cela dit, ce Mach-E demeure plutôt ferme, ce qui peut à la fois rebuter ou rendre l’expérience plus immersive. La direction reçoit une bonne note, elle qui offre une belle délicatesse dans sa manière de positionner le train avant. On aime moins cependant son manque de définition dans le toucher et la fermeté artificielle lorsque le mode le plus dynamique « Unbridled » est activé. C’est d’ailleurs ce dernier qui offre la meilleure répartition du couple entre l’avant et l’arrière et une plus grande latitude dans le positionnement multisegment en conduite grâce à un train arrière plus réactif.

Les technologies embarquées

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le système multimédia du Ford Mustang Mach-E GT édition Performance

Il y a ici des similarités évidentes dans l’approche préconisée par Ford et celle de Tesla sur le plan de la technologie. À l’instar des créations du concurrent texan, la marque emploie un très grand écran vertical boulonné en plein centre de la planche de bord. S’étirant sur une diagonale de 15,5 po, il contrôle – presque – tout. Si sa définition d’image est acceptable, c’est plutôt sa lenteur sporadique que l’on dénote assez rapidement lorsqu’on tente de changer les modes de conduite. Cela dit, la superposition des diverses commandes permet de bien cerner rapidement les onglets les plus importants. Le menu consacré à la conduite électrique est en outre très complet, rendant intelligibles les diverses variables qui influent sur l’autonomie. L’exemplaire essayé était également équipé de la conduite semi-autonome BlueCruise permettant, sur certaines voies rapides, de lâcher le volant. Elle s’est révélée plutôt douce dans ses interventions, mais avait une propension à trop serrer les lignes et traits centraux des voies.

Le verdict

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Mustang Mach-E GT édition Performance

Le Mustang Mach-E demeure sans doute le meilleur véhicule actuellement proposé par Ford. Bien assemblé, élégant et dynamique à souhait, il rappelle que le constructeur a investi des efforts extraordinaires pendant sa gestation. Cette version GT pousse d’un cran le potentiel de ce véhicule en tablant sur une excellente tenue en virage et des performances pures plutôt décoiffantes. Avec 380 km facilement obtenus au volant de l’essai hebdomadaire d’un exemplaire 2021, l’autonomie traduit un certain compromis qui est en partie comblé sur le Mach-E GT d’année-modèle 2022 avançant 418 km. Il demeure toutefois encore un peu à la traîne à cet égard, en échange d’un prix plutôt élevé (88 190 $). Pour plusieurs, les livrées moins onéreuses du modèle suffiront amplement, mais pour les amateurs de conduite, cette version GT saupoudre les épices nécessaires pour enrichir l’expérience derrière le volant. Une création étonnamment radieuse.

Carnet de notes Des ajustements qui pourraient être plus complets Compte tenu du prix demandé, il serait sans doute souhaitable de bénéficier d’ajustements plus personnalisés du comportement routier, lequel est encarcané dans trois modes. Le système régénératif n’a aussi qu’un mode. Jeu de lumières Le Mach-E GT fait illuminer son logo à l’avant et une partie de la calandre en plus de faire des projections sur le côté lorsque la noirceur se pointe. L’effet visuel est prenant. Des portières arrière contraignantes L’angle d’ouverture des portières arrière peu prononcé rend le chargement d’objets plus difficile que dans bien des VUS. Lorsqu’elles se referment, c’est leur épaisseur qui gêne les genoux des passagers arrière. Compatible avec la recharge rapide Le Mach-E est compatible avec les bornes de recharge rapide pouvant tolérer une puissance atteignant les 150 kW. Mais où sont les poignées ? Pour assurer le moins de résistance à l’air possible, le Mach-E troque les poignées traditionnelles pour des ailettes profilées fixées sur le cadre des portières. À l’arrière, les portes s’entrouvrent légèrement à la pression d’un bouton pour assurer leur ouverture sans poignée.