La marque sportive de Volvo, Polestar, poursuit l’élargissement de sa gamme en dévoilant la première photo complète de son premier VUS compact, le Polestar 3.

Charles René La Presse

Ce nouveau modèle, présenté comme un VUS sportif, sera officiellement dévoilé en octobre et les premiers exemplaires seront assemblés dans des usines chinoise et américaine dès l’année prochaine. Il va sans dire qu’avec ce modèle, le constructeur suédois aspire à séduire une clientèle encore plus large. Un seul modèle est actuellement offert par Polestar, soit la berline Polestar 2.

Hormis l’image d’un profil plutôt dynamique qui présente une ligne de toit fuyante qui embrasse des piliers arrière très larges, on sait très peu de choses sur ce nouveau venu. Polestar avance une autonomie de 600 km en cycle européen (WLTP) et l’utilisation de la télédétection par laser pour la conduite semi-autonome. Deux moteurs seront aussi employés afin d’assurer le rouage intégral. À suivre.

Une Polestar 2 à tirage limité

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR Polestar 2 BST edition 270

En parallèle, la marque de véhicules électriques a annoncé une édition spéciale de sa Polestar 2 nommée BST edition 270. Calquée sur l’exemplaire exposé l’année dernière au Goodwood Festival of Speed, elle embarque deux moteurs électriques produisant 476 ch au total, soit un gain de 74 ch en comparaison à la version à deux moteurs de série.

Elle reçoit également l’apport d’amortisseurs Öhlins ajustables et est légèrement abaissée (25 mm) pour assurer un comportement routier plus incisif de concert avec une barre antirapprochement à l’avant. À peine 20 exemplaires arriveront au Canada vers la fin de l’année sur les 270 exemplaires produits. Le prix de départ est fixé à 90 000 $.