Essai routier

Jaguar I-Pace : l’inconnu de Coventry

Vous saviez que Jaguar commercialise un modèle électrique depuis 2018 ? Il est fort probable que non, malgré le statut de défricheur de l’I-Pace. Le multisegment, lancé un an avant le Tesla Model Y, était le premier de sa horde chez les marques de luxe, tendant la main à une clientèle qui avait alors une idée abstraite de l’électromobilité. Quatre ans plus tard, le virage alimenté aux électrons est bien tangible, rendant l’existence de l’I-Pace quasi indispensable pour Jaguar. Mais joue-t-il à armes égales face aux nouveaux venus ?