Le Mazda CX-50 arrive. Mais d’autres avant lui ont déjà fait leur nid, notamment le Honda Passport, le Lexus NX et le Subaru Outback Wilderness.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Honda Passport

Prix : à partir de 45 570 $

Plus cher et loin d’être aussi raffiné que le CX-50, le Passport se révèle toutefois plus crédible dans les sentiers. Il a également pour avantage d’offrir une capacité de remorquage supérieure (2268 kg comparativement à 1587 kg pour le Mazda) et un habitacle ingénieusement aménagé. La consommation de son moteur V6 n’a rien à envier à la motorisation de Mazda. En revanche, sur la route, le CX-50 fait des ronds de poussière autour de ce Honda sur le plan dynamique. La direction est plus précise, plus rapide, tandis que le rouage intégral doublé d’un vecteur de couple se révèle plus sophistiqué et plus efficace.

Lexus NX

Prix : à partir de 47 400 $

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus NX

Voilà donc l’intrus : le NX de Lexus. Pourtant, Mazda le désigne comme un rival potentiel. Non pas pour l’affronter dans les sentiers, mais plutôt dans les beaux quartiers où Mazda aspire circuler dans un avenir prochain. Le CX-50, dans sa déclinaison GT Turbo, revêt les atours nécessaires pour l’élever parmi le beau linge de l’industrie. Mais il se doit notamment de combler son déficit de notoriété (ah, l’image !) et de bonifier sa garantie de base. Mais revenons à ce duel. Le NX procure un toucher de route plus confortable, le choix entre quatre mécaniques, dont deux hybrides, une meilleure performance à la pompe. De beaux atouts, mais à un prix que l’acheteur d’un CX-50 n’est pas forcément prêt à payer...

Subaru Outback Wilderness

Prix : à partir de 33 383 $

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Outback Wilderness

Naturellement, il faudra allonger plusieurs milliers de dollars supplémentaires au prix de départ de l’Outback pour acquérir la déclinaison Wilderness. Cette dernière est sans doute la rivale directe du CX-50 GT Turbo. Celui-ci propose des qualités routières dynamiques supérieures (accélération, reprises, direction), mais les suspensions n’ont pas le même ouaté que celles de la Subaru. Ni un débattement aussi progressif lorsque le moment est venu d’affronter les sentiers. Le rouage intégral offre une motricité hors pair (aidée par un jeu de pneumatiques adéquat) et tout l’équipement nécessaire (contrôle de descente en pente, plaques de protection, X-mode) pour dessiner sa propre route.