Les VUS compacts pullulent. Les Mazda CX-30, Mercedes GLA et Volvo XC40 sont populaires. Comment se comparent-ils à l’Audi Q3 ?

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mazda CX-30

Prix : à partir 36 581 $ (GT)

Osons le CX-30 ! Le blason est moins prestigieux, la garantie de base un peu moins généreuse, mais cet utilitaire urbain s’attaque néanmoins aux marques élitistes en promettant un rapport prix/prestations des plus concurrentiels. Équipé de la motorisation turbocompressée optionnelle (la facture grimpe à 39 781 $), le CX-30 ne craint pas la comparaison sur le plan du style ou des performances pures. En revanche, le japonais consomme davantage, ne freine pas sur une distance aussi courte et ses éléments suspenseurs ne sont pas aussi prévenants. À cela, il convient d’ajouter un habitacle et un coffre plus étriqués.

Mercedes GLA

Prix : à partir de 43 200 $

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ AG Mercedes-Benz GLA

Sans l’ombre d’un doute, la seconde génération du GLA est beaucoup plus aboutie que la première. L’est-elle suffisamment pour ébranler le Q3 ? Oui, sur certains aspects. Mercedes propose en effet des mécaniques plus caractérielles (la version AMG produit 382 ch), plus souples, mais celles-ci exigent d’être ravitaillées en essence super. Contrairement au Q3, le GLA est moins fonctionnel (le volume de son coffre, banquette en place, est moindre), mais son habitacle est tout aussi spacieux.

Volvo XC40

Prix : à partir de 42 779 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO XC40 de Volvo

Sans doute l’utilitaire urbain de luxe le plus atypique de la catégorie, le XC40 de Volvo est en mesure non seulement de tracter une charge supérieure à celle du Q3, mais aussi d’offrir un confort de roulement plus ouaté, un habitacle plus astucieux (rangements) et des mécaniques plus enjouées (T-4 et T-5). Mais ces qualités ont un prix et, de ce point de vue, le XC40 souffre de la comparaison avec son rival germanique. En revanche, soulignons que le XC40 a l’avantage de proposer une déclinaison entièrement électrique (Recharge).