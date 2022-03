Lorsqu’on évoque Maserati, ce sont des images de grandes berlines et de coupés aux designs inspirants qui nous viennent en tête. La marque italienne, qui a eu une existence à la fois passionnante et mouvementée, a toujours mis de l’avant ces standards classiques de luxe, ce qui a sans doute contribué à une stagnation de sa gamme. Le constructeur veut maintenant repartir sur de nouvelles bases avec sa supervoiture MC20 et un désir plutôt pressant d’électrification. Le nouveau VUS compact Grecale encapsule le tout dans un dessein de démocratisation.

Charles René La Presse

Présenté la semaine dernière aux observateurs et acteurs du monde automobile, ce nouveau venu deviendra, lors de son lancement sur notre marché à l’automne, le deuxième VUS Maserati offert au Canada. Construit sur les solides fondations retravaillées d’un cousin, l’Alfa Romeo Stelvio, il dispose d’un empattement légèrement plus long que ce dernier, ce qui accentue évidemment sa longueur totale. Le reste des points de mesure est comparable au Stelvio.

Au chapitre du design, le Grecale – le nom d’un vent du nord-est de la Méditerranée – fait résolument Maserati avec ses phares avant posés haut sur les ailes, sa calandre à baguettes verticales et ses triples branchies latérales.

Hybride, essence et électrique

Pour ratisser le plus large possible, ce nouveau modèle déploiera un calepin de versions plutôt fourni. En introduction, l’acheteur se verra offrir un quatre-cylindres turbocompressé de 2 L appuyé par un alternateur-démarreur et un compresseur électronique qui compense le délai de réponse du turbocompresseur à bas régime. La puissance maximale se situe à 300 ch et le couple de 332 lb-pi est constant de 2000 à 4000 tr/min pour la souplesse. On chiffre un gain de 25 ch pour la livrée intermédiaire Modena dotée de ce même moteur.

PHOTO FOURNIE PAR MASERATI Le Grecale se démarquera par l’usage d’une suspension pneumatique optionnelle et une plus grande attention à l’insonorisation des vibrations et des bruits.

La variante la plus performante, qui sera nommée Trofeo à l’instar des autres versions sportives de la famille, embarque une mécanique dérivée de celle de la MC20. Le V6 de 3 L biturbo perd évidemment des chevaux au passage, mais la cavalerie de 523 ch n’a rien de frêle, assurant un 0-100 km/h en 3,8 s. Toutes les mécaniques sont boulonnées à une transmission ZF à huit rapports, une valeur sûre.

PHOTO FOURNIE PAR MASERATI Le Maserati Grecale mise essentiellement sur des touches tactiles pour les commandes usuelles, une tendance lourde dans l’industrie.

Finalement, Maserati proposera un Grecale entièrement électrique. Le Grecale Folgore est alimenté par une grosse batterie de 105 kWh et avance un couple de 590 lb-pi pour assurer le punch initial. Sa sortie est programmée en 2023. Ce sont les seuls détails communiqués par Maserati sur cette version pour le moment.

Du reste, le Grecale se démarquera par l’usage d’une suspension pneumatique optionnelle et une plus grande attention à l’insonorisation des vibrations et des bruits.

Le VUS sera proposé avec une facture de départ de 75 200 $, ce qui le place dans le haut de gamme des VUS compacts de luxe. Une livrée Limited Edition, qui sera proposée seulement sur le site web de la marque au trident, se déclinera à 90 850 $.