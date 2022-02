De nouveaux venus ont relancé les ventes du Honda Ridgeline. Les Hyundai Santa Cruz et Ford Maverick s’installent confortablement.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Hyundai Santa Cruz

Prix : à partir de 38 499 $

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Santa Cruz

Les acheteurs potentiels du Ridgeline ne manqueront pas de considérer le Santa Cruz avant d’arrêter leur choix. Moins coûteux à acquérir, mais aussi mieux équipé, le Santa Cruz vise, plus que le Ridgeline, une clientèle en quête d’un véhicule axé sur les loisirs, même si sa capacité de remorquage est tout aussi élevée (2268 kg) que celle du Honda. Plus sophistiqué, plus valorisant, l’habitacle du Santa Cruz fait de l’ombre à celui du Ridgeline. Sur la route, le Santa Cruz se révèle tout aussi agréable que l’offre de Honda, mais son moteur suralimenté ne consomme guère moins et sa boîte de vitesses, quoique plus rapide, exige un entretien plus suivi.

Ford Maverick

Prix : à partir de 25 900 $

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Maverick

Dans sa configuration à essence (la version hybride souffre d’un problème d’approvisionnement), le Maverick se pose comme l’un des principaux rivaux du Ridgeline. Ce dernier souffrira dès le départ de la comparaison avec son concurrent américain au chapitre des prix et de la renommée (Ford a une inestimable expertise dans le domaine de la camionnette). L’absence d’une motorisation hybride apparaîtra également plus criante au catalogue du japonais puisque le Maverick en propose une, et ce, sur ses déclinaisons d’entrée de gamme. La proposition de Ford n’est pas aussi spacieuse à l’intérieur, mais tout aussi astucieuse avec le jeu des options. Hélas, la capacité de remorquage du Maverick est nettement inférieure.