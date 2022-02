Ford

Le Bronco sort les crocs avec sa nouvelle livrée Raptor

Il était attendu impatiemment par les amateurs depuis les balbutiements de la renaissance du Bronco sous sa forme moderne, il y a un an et demi. C’est maintenant chose faite. Ford a lancé la semaine dernière la livrée Raptor de son Bronco, une version taillée pour affronter les parcours hors route les plus exigeants avec l’attirail nécessaire.