Banc d’essai

Mercedes-AMG EQS : la partition électrique d'AMG

(Los Angeles, Californie) Audi et BMW comptent déjà des moteurs électriques parmi leurs séries M et RS. Au tour de Mercedes de prendre part à cette confrontation entre grands constructeurs engagés dans une course effrénée à la puissance d’une conception nouvelle où Tesla (Model S Plaid) et Porsche (Taycan) brillent déjà.