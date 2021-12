Guide auto

Toyota embrasse l’électrique après des années de réticences

Malgré son statut de pionnier dans l’hybride, Toyota a pendant de nombreuses années évité de monter dans le train de l’électrification. En décembre 2020, le président du géant japonais, Akio Toyoda, avait même qualifié le courant d’électrification de « surfait » et affirmé que le bannissement des moteurs thermiques allait provoquer « l’effondrement de l’industrie ». Un an plus tard, son orientation fait un virage à 180 degrés.