La Cayman s’offre le cœur de la 911 GT3

En raison de l’embourgeoisement progressif et surtout de l’accroissement des dimensions de la 911, certains sont d’avis qu’il revient à la 718 Cayman, plus menue, de plaire aux puristes. Avec sa configuration à moteur central, le coupé d’entrée de gamme de la marque allemande a élargi son champ d’influence avec des livrées plus expressives ces derniers temps. La version GT4 RS, dévoilée à Los Angeles la semaine dernière, en est l’expression la plus évidente.