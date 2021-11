Guide auto

Essai routier

Bentley Flying Spur 2022 : sublime voltige

Afin de bien saisir l’essence de Bentley, on doit inévitablement aborder la 8 Liter. Dernière voiture dessinée par le fondateur W. O. Bentley, cette grande berline a été lancée dans le tumulte économique du début des années 1930. Elle avait été conçue dans un dessein bien précis : traverser le continent européen dans l’opulence et la vitesse conférées par son volumineux six-cylindres de 8 L duveteux et gorgé de couple. C’est de là que vient la Flying Spur, une héritière dont l’immensité de la composition n’a d’égale que sa finesse.