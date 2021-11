Les concurrents ont déjà sauté dans le train ! Ford a tardé à agir. Le Hyundai Tucson, le Mitsubishi Outlander et le Toyota RAV4 ont convaincu de nombreux acheteurs. Le Ford Escape Hybrid PHEV tentera le coup.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Hyundai Tucson hybride rechargeable

Prix : à partir de 38 889 $

En voilà un qui fait mal paraître l’Escape hybride à prise rechargeable. La proposition de Hyundai est à peine plus coûteuse, mais offre en prime un rouage à quatre roues motrices, une garantie de base de 5 ans/100 000 km (Ford ne propose que 3 ans/60 000 km), une présentation plus valorisante et de petites douceurs qui font craquer bien des consommateurs. Une banquette arrière chauffante, par exemple. Que des qualités ? Non. Sur le plan de l’efficacité pure, l’Escape reprend les devants avec une autonomie électrique légèrement supérieure (environ 10 km) et une consommation moyenne inférieure de 1,3 L/100 km.

Mitsubishi Outlander PHEV

Prix : à partir de 44 198 $

Pionnier de la catégorie, l’Outlander PHEV compte actuellement les jours qui le séparent de la retraite. Une nouvelle génération est attendue au printemps prochain et, normalement, celle-ci sera plus efficace encore. Pour sa dernière version de commercialisation, ce modèle a fait l’objet de certaines améliorations techniques qui lui permettent d’offrir plus de puissance, mais guère plus d’autonomie. Électrique, s’entend. Par rapport à l’Escape, l’offre de Mitsubishi apparaît peu agile et sa présentation, plus austère encore. Plus coûteux à acquérir, mais tout de même admissible aux rabais gouvernementaux, le Mitsubishi peut compter sur une fiabilité éprouvée, une garantie généreuse et un rouage intégral parmi les plus efficaces de l’industrie.

Toyota RAV4 Prime

Prix : à partir de 44 990 $

L’attente est parfois longue avant de mettre la main sur un RAV4 Prime. On peut comprendre pourquoi. Cet utilitaire fait figure de référence dans le segment grâce à sa remarquable autonomie électrique de 68 km (au cours de notre essai, nous avons été en mesure de parcourir 94 km sur une seule charge). Produisant une puissance combinée (essence et électrique) de plus de 300 ch, ce RAV4 électrifié est, à l’exception de la Supra, le plus rapide des Toyota du catalogue. Si le Toyota fait rougir de ses feux arrière les phares de l’Escape PHEV, il ne parvient toutefois pas à enregistrer une consommation aussi basse.