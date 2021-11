Le créneau des camionnettes est encombré. De nouveaux acteurs tentent d’y faire leur place. Le Nissan Frontier devra affronter le Chevrolet Colorado, déjà bien établi, le nouveau Ranger de Ford et le légendaire Toyota Tacoma.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Chevrolet Colorado

Prix : à partir de 27 948 $

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Colorado

Tout comme le Frontier et les autres véhicules de la catégorie, le Colorado de Chevrolet se porte volontaire pour faire les emplettes, pour déménager les copains ou encore pour tracter la motoneige. L’immense talent du Colorado est de satisfaire un auditoire très large grâce à la variété de ses déclinaisons. Plus amusant à conduire que le Frontier, le Colorado souffre cependant d’un habitacle défraîchi, d’une insonorisation perfectible et d’un moteur quatre cylindres anémique. On lui préfère le V6. Le turbodiesel ? Pour des raisons environnementales, mieux vaut s’abstenir.

Ford Ranger

Prix : à partir de 33 923 $

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Ranger

Depuis son retour au catalogue, le Ranger fait bien. Très bien. Au Canada, la camionnette intermédiaire de Ford talonne le Tacoma au chapitre des ventes et se classe loin devant le Frontier. Et elle entend maintenir sa place. Dans une quinzaine de jours, Ford présentera une toute nouvelle mouture qui, si la rumeur se confirme, adoptera notamment une motorisation hybride. Voilà un avantage par rapport au Frontier, dont le V6 de 3,8 L souffre déjà de la comparaison avec le quatre-cylindres de 2,3 L turbocompressé du Ranger. Celui-ci produit plus de couple et offre une meilleure capacité de remorquage que son rival japonais.

Toyota Tacoma

Prix : à partir de 38 350 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOYA Toyota Tacoma

Il n’est pas le plus doué de sa classe. Encore moins le plus moderne. Pourtant, le Tacoma nargue la concurrence et demeure, à ce jour, la camionnette intermédiaire la plus vendue au pays. Face au Frontier, le Tacoma peine à dissimuler son âge au rayon du confort, de l’ergonomie, de l’agrément de conduite et de la fonctionnalité (charge utile, capacité de remorquage), pour ne nommer que ces éléments. Mais le Toyota a l’inoxydable réputation d’être robuste, fiable et, surtout, très estimé sur le marché de l’occasion.