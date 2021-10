Quelques jours après un premier avant-goût de l’Acura Integra, c’est maintenant au tour de la prochaine Honda Civic Type R de faire l’objet de ce traitement destiné à faire progressivement grandir l’engouement autour de son lancement annoncé pour l’année prochaine.

Charles René La Presse

Dans son cas cependant, les photos sont nettement plus instructives sur la forme que prendra cette deuxième génération de la Type R offerte en Amérique du Nord. Toujours construite autour d’une carrosserie à hayon, elle semble vouloir adopter une posture plus à maturité, nettement plus près de la version de série que sa devancière, avec un becquet arrière moins grand. Cela dit, on ne peut évidemment constater la teneur des nuances dans le traitement esthétique, l’habit de camouflage les cachant de manière habile.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Cette Type R pourra toujours se conduire de concert avec une boîte manuelle.

On sait par ailleurs que cette Type R pourra toujours se conduire de concert avec une boîte manuelle. Du reste, la mécanique qui l’animera fait encore l’objet de rumeurs dont une, plus réaliste, fait état d’une évolution du moteur actuel, un quatre-cylindres de 2 L turbocompressé, qui reçoit quelques chevaux au passage. Le scénario d’une version hybride à rouage intégral inspirée de l’Acura NSX semble beaucoup moins probable pour conserver sa relative accessibilité financière, mais sait-on jamais. À suivre.