Honda Canada a pris la décision de ne plus offrir sa compacte hybride Insight après l’année-modèle 2021. L’annonce, qui intervient quelques mois après la fin de la mise en marché d’une autre hybride de la famille, la Clarity, n’a rien de surprenant.

Charles René La Presse

Le constructeur japonais nous a confirmé, dans une courte déclaration, que la version hybride du CR-V, actuellement réservé au marché américain, sera bientôt proposé sur le marché canadien pour prendre le relai. Ce VUS compact, qui se frottera au Toyota RAV4 hybride, devrait être nettement plus populaire que l’Insight, elle qui n’a été vendue qu’à 496 exemplaires en 2020 selon les chiffres colligés par Goodcarbadcar.net.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Honda CR-V hybride

Honda veut aussi concentrer ses efforts sur le Prologue, un VUS électrique codéveloppé avec General Motors qui verra le jour en 2024.

Premier véhicule hybride à être vendu au Canada en 1999, battant de quelques mois la Toyota Prius, l’Insight a eu une existence en dents de scie malgré sa relative importance historique. La dernière et troisième génération lancée en 2018 n’a fait que passer et souffrait sans doute que sa trop grande promiscuité de design avec la Civic et de sa consommation de carburant identique à la Accord hybride plus spacieuse.

La marque a annoncé en avril vouloir faire l’impasse sur le moteur à combustion d’ici 2040 pour sa gamme nord-américaine. Entretemps, elle électrifiera progressivement ses modèles au moyen de motorisations électriques et hybrides.