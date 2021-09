Honda Canada a récemment détaillé la fourchette de prix de la version à hayon très attendue de sa Civic. On constate rapidement que la compacte n’est plus l’aubaine qu’elle se targuait d’être il n’y a pas si longtemps.

Charles René La Presse

À 29 700 $, montant qui inclut les frais de transport, la livrée LX ouvre la marche avec une boîte manuelle ou automatique (CVT) et le moteur quatre-cylindres atmosphérique de 2 L (158 ch). À titre comparatif, c’est 3420 $ de plus que la berline, mais surtout 6250 $ de plus qu’une Mazda3 Sport d’entrée de gamme (GX). Précisons cependant que l’ajout de cette nouvelle version permet de diminuer la hauteur de la barrière à l’entrée. L’année-modèle 2021, qui ne pouvait être équipée que d’un moteur turbo, nécessitait un débours minimal de 30 400 $, toujours en enchâssant les frais de transport.

Pour obtenir le moteur turbocompressé, un quatre-cylindres de 1,5 L de 180 ch, l’acheteur devra débourser 33 200 $, un prix qui place la voiture dangereusement près d’une Volkswagen Golf GTI, par exemple, qui commande un montant d’entrée de 34 300 $.

Certes, il faudra juger de la pertinence de ces prix lors d’un essai routier exhaustif, mais cette Civic à hayon témoigne de la tendance inflationniste qui touche de nombreux segments.