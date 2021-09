Guide auto

Banc d’essai

Chevrolet Bolt EUV : branchée et tendance

La recette, en apparence, n’est pas très compliquée : l’allure d’un petit utilitaire, le comportement routier d’une auto et la zénitude associée à un véhicule électrique. Pour prolonger ce succès, la Bolt vient d’être lancée en version « EUV » avec un empattement plus long et des accessoires inédits. Cette variante, dont le constructeur espère qu’elle représentera l’essentiel de ses ventes, va tenter de convaincre celles et ceux qui souhaitent rouler proprement dans le faste.