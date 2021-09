PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA

Toyota GR 86/Subaru BRZ — Duo fort aimé depuis son lancement en 2012, les Toyota GR 86 et Subaru BRZ sont le fruit d’un étroit partenariat entre les deux constructeurs pour assurer le développement de coupés sportifs abordables. Toujours basés sur une architecture à propulsion, ils nous reviennent cette année avec la promesse d’offrir une mécanique plus nerveuse au moyen d’un quatre-cylindres à plat plus volumineux (2,4 L) produisant 228 ch que l’on peut coupler à une boîte manuelle ou automatique à six rapports. L’étendue des modifications est large pour rendre la formule encore plus pétillante.