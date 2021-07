Guide auto

Banc d’essai

BMW M3/M4 : tant qu'il reste une goutte d'essence

La passion que peut inspirer une BMW ornée d’une petite plaquette tricolore (bleue, violet et rouge) et du préfixe M ne tient pas seulement à de stricts critères automobiles. Ces voitures issues de l’antenne sportive de la firme munichoise ne sont pas seulement rares : elles sont aussi transgressives. Elles font du bruit, prétendent accéder au statut d’objet d’art et, même à l’arrêt, célèbrent le culte de la vitesse. Cet anticonformisme a jusqu’ici bien servi la filiale M de BMW et ses (nombreux) clients.