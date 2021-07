Le V12 a longtemps été le noyau central de l’identité de Lamborghini. Sa verve et sa musicalité ont longtemps fait battre les cœurs, du premier modèle du constructeur, la 350 GT, jusqu’à l’excentrique Aventador à moteur central arrière. C’est maintenant le moment de le saluer une dernière fois, du moins sous sa forme atmosphérique la plus pure.

Charles René La Presse

Lamborghini a présenté la toute dernière itération de son Aventador, son porte-étendard dont la vie s’est échelonnée sur une décennie complète, non sans diverses améliorations pour garder la forme. Elle s’appelle LP 780-4 Ultimae, un chiffre traduisant sa puissance maximale de 780 ch métriques (769 ch en mesure nord-américaine), soit 40 ch de plus que la version S et 10 ch de plus que la SVJ. Le 0-100 km/h, extrêmement bref en 2,8 s, se fait sans doute plus rapidement que la prononciation de son nom. Si vous trouvez une piste assez longue, elle plafonnera à 355 km/h.

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI La Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Cette Ultimae sonne également le glas du V12 atmosphérique, alors que Lamborghini prépare son virage électrique au moyen de mécaniques hybrides pour les prochaines générations de ses supervoitures. Plus rien ne sera pareil donc, ce qui devrait sans doute faire grimper la valeur de cette dernière cuvée.

Toujours dotée de la transmission intégrale pour bien transmettre toute cette puissance au sol, cette Aventador bénéficie également d’une direction arrière, diminuant ainsi son rayon de braquage tout en soignant une meilleure agilité. À 4,8 m de long et 2,2 m de large, elle a tout de même une empreinte très semblable à celle d’un Jeep Grand Cherokee.

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI L’habitacle de la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Divers appendices aérodynamiques actifs sont évidemment employés pour assurer de l’appui tout en diminuant la traînée et cette livrée voit son bouclier avant redessiné pour également assurer un meilleur refroidissement des organes mécaniques.

À peine 350 exemplaires seront produits en version coupé et 250 autres en carrosserie roadster pour clore ce chapitre fort passionnant de la marque aux taureaux.