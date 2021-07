Les BMW M3/M4 font tourner les têtes. Mais elles ne sont pas seules dans leur catégorie. Alfa Romeo, Lexus et Mercedes proposent également des modèles de même envergure.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Alfa Romeo Giulia QV

Prix : à partir de 92 490 $

Moins robotisée que la M3, la Giulia d’Alfa Romeo propose une vision plus pure et sans doute moins apaisée de la berline sport moderne. La direction ultrarapide déconcertera sans doute certains automobilistes, mais elle transmet si finement le travail des roues avant tout en réagissant sans retard aux impulsions données au volant qu’on ne peut que s’en délecter. Enchanteresse à conduire, même à allure raisonnable, cette voiture à roues arrière motrices – voilà qui limite son utilisation sur nos routes – bien équilibrée, mais très remuante, doit être menée avec délicatesse dès qu’on la sollicite vivement.

Lexus RC-F

Prix : à partir de 85 450 $

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus RC-F

Propulsée par un moteur V8 atmosphérique – une rareté de nos jours –, la RC-F de Lexus se mesure sans gêne à la M4 de BMW. Le coupé japonais propose certes une conduite époustouflante et des performances de haute voltige, mais n’offre pas pour autant la même agilité ni la même expérience sensorielle qu’une M4 plus joueuse. Plus rude, la Lexus apparaît moins à son aise sur des tracés sinueux que sur des routes ouvertes, où elle brille par son confort décent. Au même titre que l’Alfa Romeo, la RC-F donne le meilleur d’elle-même pour peu que la chaussée ne soit pas enneigée ou glacée. Seules ses roues arrière la propulsent.

Mercedes C63 AMG

Prix : à partir de 89 700 $

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES Mercedes C63 AMG

Le sigle AMG est à Mercedes ce que la lettre M est à BMW : l’un comme l’autre servent à désigner des modèles d’exception, en marge de la série. Et tout comme BMW, Mercedes propose cette tonitruante déclinaison en plusieurs carrosseries pour accroître sa diffusion. Le bruit rauque et rageur des échappements, à la première accélération, surprend par son agressivité. Au-delà de la belle santé dont fait preuve son moteur, cette Mercedes est surtout étonnante par son comportement routier stupéfiant, mais tout de même plus corseté que celui des BMW M3 et M4, qui procurent plus d’excitation.