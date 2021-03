Les Jeep Grand Wagoneer et Wagoneer 2022

Clarifions une chose d’entrée de jeu : il n’y a rien de modeste ou de discret au duo Wagoneer et Grand Wagoneer qui trônera dorénavant au sommet de la gamme Jeep. Ces deux VUS pleine grandeur, qui deviendront les ambassadeurs de la marque sur le plan du luxe, prennent pour cible des concurrents de taille chez Ford et General Motors avec les yeux rivés sur les juteuses marges de profit qui en découleront.

Charles René

La Presse

Certes, le concept est loin d’être nouveau, d’où, sans doute, la référence à un modèle abandonné au tournant des années 1990. D’ailleurs, contrairement au Grand Cherokee L à châssis monocoque, les Wagoneer et Grand Wagoneer s’appuieront sur une plateforme en échelle, comme ce qu’on retrouve dans les soubassements des concurrents pleine grandeur américains.

PHOTO FOURNIE PAR JEEP Le Jeep Grand Wagoneer embrasse le cubisme sans réserve.

En ce qui concerne la présentation, le duo fait résolument Jeep, embrassant le cubisme sans réserve. Une approche qui rappelle sans doute le Commander, abandonné en 2010. La calandre avant à sept fentes demeure également, faisant un tout avec les phares horizontaux. Du côté des dimensions, les 5,5 m de long, 1,9 m de hauteur et 2,1 m de large en font de réels mastodontes rivalisant directement avec les Ford Expedition/Lincoln Navigator et le trio Chevrolet Tahoe/GMC Yukon/Cadillac Escalade.

Seulement des V8

Comme son nom le suggère, le Wagoneer sera la livrée la plus abordable des deux, avec un prix de départ de 69 995 $, soit 30 000 $ de moins que le début de la fourchette du Grand Wagoneer. Il ne pourra être doté que d’un moteur V8 de 5,7 L hybride léger de 392 ch appuyé par une boîte automatique à huit rapports. Il pourra tracter jusqu’à 4536 kg. Le Grand Wagoneer aura un bloc de plus forte cylindrée, soit 6,4 L, produisant 471 ch couplé à la même boîte de vitesses. Sa capacité de remorquage diminue cependant à 4472 kg. Les deux modèles sont outillés d’un système à quatre roues motrices de série et d’une suspension pneumatique capable d’augmenter la garde au sol jusqu’à 25 cm.

Certes, l’utilisation de mécaniques aussi gloutonnes n’est pas une surprise compte tenu de la stature et du positionnement de ces VUS. Cela dit, on ne peut taire leur caractère anachronique. Stellantis prévoit cependant qu’une version hybride rechargeable sera offerte plus tard.

Du grand luxe

PHOTO FOURNIE PAR JEEP L’habitacle du Grand Wagoneer

Bien sûr, les deux VUS diffèrent sur le plan de l’usage de matériaux de meilleure qualité. Chose certaine, si l’on en juge par les premiers clichés des habitacles, le Grand Wagoneer cherche à impressionner la clientèle avec son raffinement d’ensemble.

L’accent est évidemment mis sur la technologie. Ainsi, le Grand Wagoneer pourra avoir à sa disposition pas moins de quatre écrans, dont trois tactiles, pour l’instrumentation et les diverses commandes. Un écran placé du côté passager, une première dans cette catégorie, permet d’accéder de manière indépendante au système d’infodivertissement Uconnect 5, la dernière cuvée.

Les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer seront commercialisés dès la deuxième moitié de l’année 2021.