Ajoutez Volvo à la liste de plus en plus longue de constructeurs qui amorceront une réforme tout électrique de leur gamme dans un proche avenir. La marque suédoise a présenté la semaine dernière les grandes lignes de son projet qui implique, entre autres, une nouvelle manière d’aborder la vente automobile.

Charles René

La Presse

À l’instar des rivaux qui ont avancé des cibles du même genre, la transition de Volvo se fera progressivement. Ainsi, le constructeur affirme que d’ici 2025, la moitié de ses modèles commercialisés ne consommeront aucune goutte d’essence. Dans le communiqué envoyé aux divers médias, le directeur de la technologie de Volvo avance « qu’il n’y a aucun avenir à long terme pour les voitures à combustion interne ».

Volvo C40 Recharge

Pour ce faire, Volvo collaborera de manière plus étroite avec sa maison-mère, la chinoise Geely, pour le partage des technologies. Le développement des plateformes électriques SEA et SPA2, qui est actuellement en selle, assurera les fondations de cette orientation totalement nouvelle. En entrevue avec le magazine anglais Autocar, le grand patron de Volvo, Håkan Samuelsson, entrevoit un avenir pour la marque composée essentiellement de VUS et de multisegments, ce qui est loin d’être une surprise, vous en conviendrez.

Tout en ligne

Afin d’appuyer cette annonce, Volvo a également précisé vouloir faire migrer son processus de vente entièrement en ligne. Par le fait même, on cherche à « simplifier » l’achat d’un véhicule, assurer une plus grande « transparence » et éliminer le recours à la négociation lors de l’acquisition d’un véhicule.

Volvo C40 Recharge

L’impact qu’aura cette mesure sur les concessionnaires actuels n’est pas réellement clair pour le moment. La marque assure néanmoins qu’ils auront une importance « cruciale » dans ce canal de distribution.

Nouveau modèle électrique

Pour donner le coup d’envoi de cette nouvelle stratégie, Volvo a dévoilé une nouvelle livrée de son XC40 Recharge, simplement nommé C40. En résumé, il s’agit d’un XC40 dont la ligne de toit arrière a été redessinée à la manière d’un coupé, un élan stylistique vu chez d’autres constructeurs.

Le C40 sera offert au début de l’année prochaine au Canada via la plateforme de vente en ligne de Volvo. Il sera garni sur le plan technique de la même manière que le XC40, à savoir deux moteurs électriques — un par essieu — produisant 402 ch au total. L’autonomie devrait être semblable à ce dernier, soit autour des 335 km. Pour assumer son caractère plus écologique, le C40 ne pourra être commandé avec un habitacle agrémenté de cuir. Un système multimédia développé par Google avec mises à jour continuelles complète le portrait.