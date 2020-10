Subaru

Les concurrentes de la Crosstrek et l’avis des propriétaires

Bien que dominée par le triptyque moteur à plat, rouage intégral et style peu inspiré, la Crosstrek de Subaru gagne cet automne en puissance et en maturité. Elle s’adresse toutefois toujours à des esthètes qui apprécient une certaine forme de marginalité. Voici quelques modèles rivaux de la Subaru Crosstrek et les caractéristiques qui les distinguent de celle-ci,