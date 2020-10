La Polestar 2 s’attaque directement au Model 3 de Tesla. Mais d’autres rivales sont sur son chemin.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

BMW i4

IMAGE FOURNIE PAR BMW La BMW i4 (concept)

Prix : non communiqué

Patience. Il faudra encore attendre quelques mois avant que les premières unités de l’i4, berline entièrement électrique conçue par BMW, ne défilent sur une chaîne de montage. La version définitive ressemblera beaucoup au concept (notre photo) présenté un peu plus tôt cette année. Jusqu’ici, la marque bavaroise a confirmé peu d’éléments si ce n’est la présence d’une batterie de 80 kWh et une puissance de 530 ch. Sur ce plan, la BMW apparaît plus puissante (plus efficace aussi ?) que la Polestar 2. Il est fort possible que le constructeur allemand nous livre ici les données d’une version sportive qui devrait être accompagnée par d’autres, plus modestes et donc moins coûteuses.

Tesla Model 3

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Le Model 3 de Tesla

Prix : à partir de 52 990 $

Tesla n’est plus l’insolente petite entreprise en démarrage de la Silicon Valley : elle est un constructeur automobile à part entière. Cette reconnaissance mondiale, Tesla la doit essentiellement au Model 3, ticket d’entrée de la gamme de ce constructeur. Joliment dessinée, polyvalente et agréable à conduire, cette berline s’est hissée — contre toute attente et indépendamment de la source d’énergie qui l’alimente — en tête des berlines sport les plus vendues sur le marché. Face à la Polestar 2, l’américaine propose un catalogue plus diversifié, une infrastructure de recharge établie, une fiabilité générale éprouvée et une efficacité énergétique plus élevée. En revanche, elle gagnerait à élever sa qualité de fabrication au niveau de la Polestar.

Volvo XC40 Recharge

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Prix : à confirmer

Volvo Canada communiquera vraisemblablement cette semaine la grille tarifaire du XC40 Recharge, son premier véhicule de série entièrement électrifié. Ce modèle n’est peut-être pas à proprement dit une rivale directe de la Polestar 2, mais le fait qu’il partage les mêmes composantes techniques (architecture et propulseurs) devraient vous inciter à le considérer. À plus forte raison encore si l’offre de Volvo devait se révéler financièrement plus intéressante.