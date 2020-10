Banc d’essai

Acura TLX 2021 : Acura refait surface

Un peu fourre-tout comme auto. À ses débuts, en 2014, elle avait pour objectif de se substituer à deux modèles (TL et TSX) au sein de la gamme Acura. Pour ajouter à la complication, la TLX se voit aujourd’hui attribuer partiellement le mandat de remplacer aussi la voiture haut de gamme RLX, maintenant retirée du catalogue. Bref, elle ratisse large. Dès lors, on reste un peu dubitatif devant l’identité multiple de cette berline. À qui s’adresse cette auto ? On ne sait trop au début, mais au fil des kilomètres, tout devient plus clair et conforme aux attentes.