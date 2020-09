Banc d’essai Toyota Tundra: à l’assaut de la forteresse américaine

Nissan jette l’éponge, pas Toyota. Même si le Tundra n’est plus tout à fait une jeunesse, il demeure une valeur sûre et appréciée des exploitants agricoles, forestiers ainsi que des chasseurs et pêcheurs. Une agréable façon de couler ses derniers jours.