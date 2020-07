Banc d’essai Porsche 911 Turbo S: souvenir d’hier

La 911 Turbo ? On la croyait emportée par la vague. Trop provocant, trop pressé, ce monstre sacré des années 70 a le cœur qui balance entre sport et grand tourisme. Loin de la saveur corsée du modèle originel, cette 911 Turbo, plus performante que jamais, paraîtra du genre décaféiné si elle se trouve à l’ombre des circuits.