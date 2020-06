Toyota revient avec le Venza, la prochaine Sienna sera hybride

Toyota a décidé de relâcher quelque peu le frein à main actionné par la pandémie en annonçant le retour de son multisegment intermédiaire Venza et la prochaine génération de sa minifourgonnette Sienna. Le Venza, abandonné en 2015 pour laisser le champ libre aux RAV4 et Highlander, revient cette fois-ci avec une motorisation hybride conventionnelle et un rouage intégral de série.