Lamborghini Un V8 hybride dérivé de la course automobile pour la successeure de la Huracán

Nombreux sont ceux qui pleurent le départ du prenant et mélodieux V10 qui a animé les Lamborghini Gallardo et Huracán pendant une vingtaine d’années. La fin de vie récente de cette mécanique de répertoire, annoncée sans remplaçante immédiate, a laissé le champ libre à d’intenses spéculations. On sait maintenant que l’héritière à huit cylindres s’annonce exceptionnelle.