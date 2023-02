Chronique Techno

L’hydrogène en tube pourrait devenir une pâte magique

S’il y a une résolution que nous devrons tous prendre le plus rapidement possible, si ce n’est déjà fait, c’est bien celle de remplacer l’énergie fossile utilisée pour nos véhicules par une énergie verte. Ne restera plus qu’à savoir laquelle.