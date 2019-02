La robe de Kim Kardashian fait jaser

«Il est dévastateur de voir ces entreprises de mode voler des créations qui portent le sang, la sueur et les larmes de grands designers qui se sont donné la peine de créer leurs propres idées», a-t-elle déclaré, en ajoutant qu'elle n'a jamais été de mèche avec Fashion Nova.

La marque a publié lundi sur Instagram une photo d'une copie de la robe vintage de 1998 créée par Thierry Mugler que Kim Kardashian portait moins de 24 heures plus tôt.

Il n'en fallait pas plus au compte Instagram @DietPrada, reconnu comme le chien de garde de l'industrie de la mode, pour soulever un doute quant à une collaboration possible entre Kim Kardashian et Fashion Nova. - Valérie Simard