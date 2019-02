Nouvelle amitié entre Yannick Nézet-Séguin et Bradley Cooper

Selon le texte accompagnant le cliché, les deux nouveaux amis ont passé une semaine ensemble il y a un mois.

Dans le but de se préparer à son nouveau film Bernstein, le comédien américain a assisté aux répétitions et aux concerts de l'Orchestre de Philadelphie et du Metropolitan Opera de New York que le chef d'orchestre québécois a dirigés.

Dans son message, le maestro en a profité pour souhaiter bonne chance à Bradley Cooper, dont le film A Star Is Born est en lice pour quelques Oscars le 11 février, dont ceux des meilleurs acteur et actrice (Lady Gaga) et du meilleur long métrage.