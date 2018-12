Cardi B se sépare de son mari

Agence France-Presse New York

«Nous ne sommes plus ensemble», a-t-elle expliqué dans un message vidéo posté sur son compte Instagram, même si cela «pourrait prendre du temps» avant de finaliser une procédure de divorce.

L'ancienne stripteaseuse s'était mariée secrètement avec Offset en septembre 2017, avant d'annoncer publiquement l'information en juin dernier.

«Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà», a expliqué l'artiste de 26 ans dans la vidéo. «Et ce n'est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus.»

Cardi B, Belcalis Almanzar de son vrai nom, aurait dû entamer la semaine dans un tribunal du Queens, où un juge devait lui signifier formellement les chefs d'inculpation en lien avec une bagarre dans un club de striptease, fin août.

Mais elle ne s'est pas présentée à l'audience, son avocat expliquant qu'elle avait dû honorer un engagement professionnel. En l'occurrence, il s'agissait du tournage d'un clip à Miami.

Le juge a renvoyé l'audience à vendredi et indiqué au conseil qu'en cas de nouvelle absence, il émettrait un mandat d'arrêt.

Cardi B a déjà été inculpée, début octobre, d'agression et de mise en danger d'autrui dans la même affaire.

Le groupe dans lequel elle se trouvait le 29 août au Angels Strip Club, dans le quartier du Queens, aurait jeté du mobilier sur d'autres personnes du club, blessant légèrement aux jambes une employée de l'établissement.

Selon le site à sensation TMZ, Cardi B aurait ordonné à son entourage de s'en prendre à deux serveuses du club de striptease, soupçonnant l'une des deux d'avoir eu une relation sexuelle avec Offset, qui se produisait ce soir-là avec son groupe, Migos.

Connue pour sa gouaille et son franc-parler, la rappeuse avait déjà fait parler d'elle dans la rubrique faits divers début septembre.

Lors d'une soirée organisée en marge de la Fashion Week de New York, elle s'en était prise à la chanteuse et rappeuse Nicki Minaj, l'abreuvant d'insultes et lui lançant sa chaussure avant d'être maîtrisée par des agents de sécurité.

Cardi B s'en était sortie avec une bosse au front. Nicki Minaj, qui n'a pas été blessée, aurait renoncé à porter plainte.